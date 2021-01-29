ATV Akıncı Canlı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu? ATV yayın akışı!
ATV Akıncı Canlı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu? aynı zamanda merak edilen konular arasında. ATV yayın akışı! Akıncı dizisi hakkında meraklandırdı ve arayışa geçirdi. İşte 29 Ocak cuma ATV yayın akışını haberimize sıraladık...
ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çarşamba günleri Kuruluş Osman, Perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, Cuma günleri Akıncı, Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster, Pazar günleri ise Hercai ekrana geliyor. Peki 29 Ocak 2021 Çarşamba Akıncı Canlı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu?
ATV CANLI AKINCI İZLE!
Akıncıyeni bölüm ile 29 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.
AKINCI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Akıncı bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. ATV Akıncı canlı izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz!
AKINCI OYUNCU KADROSU
Şükrü Özyıldız - Akınc
ıBüşra Develi - Nergis
Yıldıray Şahinler - Cevdet
Tolga Tekin - Orhan
Erkan Bektaş- Kemal
Didem İnselel - Aylin
Sermet Yeşil - Köksal
Müge Boz - Beste
Berrin Arısoy - Meryem
Berrak Hacer Kuş - Hacer
Ayça Erturan - Filiz
Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
Serhan Onat - Yağız
AKINCI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Aşık mısın?"
Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.