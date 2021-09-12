Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı! Gözler Vitor Pereira'da - Haberler Spor
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Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı! Gözler Vitor Pereira'da

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Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında takımın en önemli isimlerinden Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı. İlk 11'de Szalai'nin ismini göremeyen taraftarlar, Vitor Pereira'nın tercihini sorguladı. Portekizli hocanın yorgunluk seviyelerinden dolayı değişikliğe gittiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasındaki ilk 11'inde Szalai'nin yer almaması tartışma konusu oldu. Taraftarlar, bir süre şaşkınlık yaşadı. Ancak bu tercihin taktiksel değil, yorgunluktan kaynaklı olduğu belirtildi.

Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı! Gözler Vitor Pereira'da

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Szalai, Milli Takımı'nda 9 günde 3 maç oynadığı için yedek bırakıldı. Pereira da bu konuyla ilgili, "Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor. Valencia da keza öyle. Bizim bu oyuncuları yorgunluk ve sakatlıktan korumamız gerekiyor" bilgilendirmesi yapıldı.

Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı! Gözler Vitor Pereira'da
Haberler.com - Spor Haberleri
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Yorumlar (2)
taşkın civelek:Vitor Pereira'a Ne yapmak istiyor. Fenerbahçeden İntikammı Almak İstiyor. Eski Kulüb Başkanı Aziz Yıldırım Tarafından Aldığı Başarısızlıklar Sonucu Kulübden Kovuldu. Takıma geldıgınden beri eski Futbolcuları takımdan uzaklaştırdı. şimdide Attila szali yi yedek bırakıyor. yeyer artık vitor pereira
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taşkın civelek:Vitor Pereira ne yapmak istiyor Fenerbahçeyi çökertmek mi istiyor . Eski kulüb Başkanı A
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Haber: Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı! Gözler Vitor Pereira'da - Haberler Spor
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