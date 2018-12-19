Atso ve Doğaka İşbirliği Protokolü İmzaladı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) arasında, Hatay'da düzenlenmesi planlanan Zeytindalı Festivali ve yöresel ürünlerin coğrafi işaretinin alınması çalışmaları ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO binasında gerçekleşen işbirliği protokolünde yaptığı konuşmada Hatay'a kazandırılması planlanan iki çalışmayı da önemsediklerini ve DOĞAKA ile beraber kentin değerlerini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Yöresel ürünlerin coğrafi işareti alınarak tescillenmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden Çinçin, şöyle devam etti:

"Ekonomik ve ticari anlamlarda incelediğimizde içerisinde bulunduğumuz çağı bizler 'Katma Değeri Yüksek Ürünler Çağı' olarak adlandırmayı uygun buluyoruz. İlimize kazandırılan ilk coğrafi işaretli ürün olan Antakya künefesinin coğrafi işareti Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınmıştır ve diğer birçok ürünün hem coğrafi işaretlemesi gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, coğrafi işaretli ürünlerin ilimize ve ülkemize kazandırılması konusunda çalışmalarını durmaksızın sürdürecektir ve ilimiz ekonomisinin öncü kuruluşu olmaya devam edecektir."

Çinçin, Zeytin Dalı Festivali Yolunda adlı projenin DOĞAKA 2018 Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunduğunu belirterek, bu projede de danışmanlık desteği alınması yönünde işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydetti.

Projede amacın Hatay'a ait zenginliklerin festival çatısı altında doğru bir konumlandırma ve çekici bir imajla sergilenerek, yöresel kültürü yeni teknolojik tanıtım ve pazarlama stratejileriyle vurgulaması olduğunu aktaran Çinçin, bu projede şu an yol haritası belirlediklerini ifade etti.

DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ise yaptığı açıklamada iş protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyerek, işbirliği imzalanan iki çalışmanın da Hatay'a büyük katkılara sağlayacağını aktardı.

Kaynak: AA