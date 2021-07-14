ATSO, Topaloğlu ile Kemer'deki korsan araç kiralama ofislerini görüştü
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ATSO, Topaloğlu ile Kemer'deki korsan araç kiralama ofislerini görüştü

ATSO, Topaloğlu ile Kemer'deki korsan araç kiralama ofislerini görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Turgut'un da eşlik ettiği ziyarette, 46. Grup Meslek Komitesi Başkanı Sevgi Akça, 46. Grup meclis üyesi Ziya Özden Tezgel ve Kemer Bölge sorumlusu ve komite üyesi Cevdet Başkan'da yer aldı. Ziyarette, Kemer'de bulunan rent a car işletmeleri hakkında istişarelerde bulunulurken, korsan rent a carlar konusu da görüşüldü.

Komite üyeleri, Başkan Topaloğlu ile korsan taşımacılıkla mücadele ve bu konuda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANTALYA

ATSO, Topaloğlu ile Kemer'deki korsan araç kiralama ofislerini görüştü
ATSO, Topaloğlu ile Kemer'deki korsan araç kiralama ofislerini görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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