ATO'dan Kuaför ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ATO'dan Kuaför ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimi

AA, Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
 - Güncelleme:
ATO'dan Kuaför ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimleri" etkinliğine katıldı.

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimleri" etkinliğine katıldı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Oda'nın Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi ile Kuaförler Kooperatifi (KUKOOP) iş birliğiyle düzenlendi.

Baran, ATO Duatepe Hizmet Binası'ndaki etkinlikte, Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesinin sektörün sorunlarını yakından takip eden ve üyeleri arasında güçlü dayanışma bulunan bir Komite olduğunu belirtti.

Gürsel Baran, kuaför, berber ve güzellik salonlarının Kovid-19 salgınının etkilerini derinden hissettiğine işaret ederek, bu süreçte kapalı olan işletmelerin birlik ve dayanışma içinde marka oluşturmak için çalıştığını ve üretime yönelerek KUKOOP'u hayata geçirdiğini kaydetti.

Kooperatifleşmenin nitelikli iş yapış süreçlerinin önünü açarak hizmet kalitesini artırdığını vurgulayan Baran, "Sektör salgından markalaşarak çıktı. Yerli ve milli üretime dayanan kooperatifin, ithal ürün kullanımı, yüksek fiyat, kayıt dışı ve haksız rekabet gibi sektörün birçok sorununu da çözmeye katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ATO'dan Kuaför ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimi

ATO'dan Kuaför ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimi

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel

Ankara Ticaret Odası, Halil İbrahim Yılmaz, Ankara, Kuaför, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title