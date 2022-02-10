ATO'dan Kuaför ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimleri" etkinliğine katıldı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Oda'nın Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi ile Kuaförler Kooperatifi (KUKOOP) iş birliğiyle düzenlendi.

Baran, ATO Duatepe Hizmet Binası'ndaki etkinlikte, Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesinin sektörün sorunlarını yakından takip eden ve üyeleri arasında güçlü dayanışma bulunan bir Komite olduğunu belirtti.

Gürsel Baran, kuaför, berber ve güzellik salonlarının Kovid-19 salgınının etkilerini derinden hissettiğine işaret ederek, bu süreçte kapalı olan işletmelerin birlik ve dayanışma içinde marka oluşturmak için çalıştığını ve üretime yönelerek KUKOOP'u hayata geçirdiğini kaydetti.

Kooperatifleşmenin nitelikli iş yapış süreçlerinin önünü açarak hizmet kalitesini artırdığını vurgulayan Baran, "Sektör salgından markalaşarak çıktı. Yerli ve milli üretime dayanan kooperatifin, ithal ürün kullanımı, yüksek fiyat, kayıt dışı ve haksız rekabet gibi sektörün birçok sorununu da çözmeye katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.