ATO Başkanı Baran, salgın nedeniyle gözlükçü ve optisyenlerin de zor günler geçirdiğini bildirdi
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ATO Başkanı Baran, salgın nedeniyle gözlükçü ve optisyenlerin de zor günler geçirdiğini bildirdi

ATO Başkanı Baran, salgın nedeniyle gözlükçü ve optisyenlerin de zor günler geçirdiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, gözlükçülük ve optisyenliğin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle zor günler geçiren sektörlerden olduğunu bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, gözlükçülük ve optisyenliğin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle zor günler geçiren sektörlerden olduğunu bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesince "Gözlükçüler ve Optisyenler Günü" nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, gözlükçülük ve optisyenliğin sağlık sektörünün önemli bir dalı olduğuna işaret ederek, "En önemli organlarımızdan biri olan gözlerimizin sağlığı ve göz bozukluğuna dayalı olarak değişen yaşam kalitemiz bir bakıma bizlere bu hizmeti verenlerin elinde. Kovid-19 süreciyle birlikte zor günler geçiren sektörlerden biri de gözlükçülük ve optisyenlik. İnsanlarımız önceliklerine göre bir hayat sürmeye başladıkları için maalesef göz sağlığını arka plana attılar. Salgının izlerini silmeye başlamamızla birlikte umuyorum ki bu sektör de eski canlı günlerine geri dönecektir." ifadesini kullandı.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz da gözlükçülük ve optisyenliğin, yıllar geçse de yok olmayacak mesleklerden olduğuna dikkati çekerek, sektörün, yerli ve milli üretim mücadelesine katkı sağladığını kaydetti.

ATO 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hulusi Yetim de insan sağlığı için önem arz eden bir meslek icra ettiklerini ve birçok sektör ile bağlantısı olan bir alanda hizmet verdiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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