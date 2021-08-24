Atlezim Şampiyonasına Kayseri damgası

17-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen Atletizm U-16 Türkiye Şampiyonasına mücadele eden Kayserili sporcular damga vurdu.

17-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen Atletizm U-16 Türkiye Şampiyonasına mücadele eden Kayserili sporcular damga vurdu.

Kayserili sporculardan Rabia Yıldırım gülle atmada şampiyon, Aleyna Karabulut üç adım atlamada şampiyon ve uzun atlamada da Türkiye ikincisi oldu. Kiyasettin Kara 800 metre yarışlarında Türkiye ikincisi, Aleyna Günbay 100 metre yarışında Türkiye ikincisi, Zafer Halaç uzun atlamada Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı