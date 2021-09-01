Atletizm Milli Takımı Altyapı Kampı, Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı'nda sürüyor
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Atletizm Milli Takımı Altyapı Kampı, Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı'nda sürüyor

Atletizm Milli Takımı Altyapı Kampı, Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı'nda sürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonun faaliyet programındaki Milli Takım Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında sporcular, bin 500 metre rakımlı Çamlık Milli Parkı'nda oksijen depoluyor.

Türkiye Atletizm Federasyonun faaliyet programındaki Milli Takım Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında sporcular, bin 500 metre rakımlı Çamlık Milli Parkı'nda oksijen depoluyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından başlatılan atletizmi geliştirme programı kapsamında ülke genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren 38 sporcunun, 18 antrenör eşliğinde Çamlık Milli Parkı'ndaki kampı sürüyor.

Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Urgancı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Atletizm Federasyonunun, 2021 faaliyet programı yarışları sonucunda branşlarında ilk 10'a giren sporcuları periyodik olarak milli takımın altyapısını oluşturmak için kamplara aldığını söyledi.

Urgancı, "14 bayan sporcu, 24 erkek sporcu ve 18 antrenörümüz ile bu kampı icra ediyoruz. Gerçekten havasıyla, ortamıyla ideal, oksijen açısından harikulade bir yer. İnşallah bundan sonra sadece bu yaş grubunda değil, diğer yaş gruplarımızın kamplarını da federasyonumuz buralarda değerlendirecek diye düşünüyorum. Çocuklarımız gerek ulusal gerekse yaş grupları nezdinde uluslararası yarışmalara hazırlanıyorlar. Bundan sonra önümüzdeki müsabakalara yönelik hazırlıklarımız devam edecek." diye konuştu.

Sporculardan Sıla Ata, kasım ayında Tayland'da düzenlenecek 1. Dünya Dağ Koşusu ve Trial Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti. Ata, "Güzel bir sonuç bekliyorum. Ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. 22 Ağustos'ta Yozgat'ta altyapı kampımız başladı. Bu kamp bizim için çok faydalı oldu. Şu an Çamlık'ta bin 500 rakımda antrenman yapıyoruz. Bol bol oksijen depoluyoruz." diye konuştu.

Sporcu Duran Sütveren ise "16 yaş altı kategorisinde 800 ve 1500 metrede Türkiye şampiyonuyum. Milli takım kampına geldik ve çalışmalarımıza son gaz davam ediyor. Hedefim olimpiyat koşabilmek ve madalya alabilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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Atletizm Milli Takımı Altyapı Kampı, Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı'nda sürüyor - Haberler Spor
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