Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, Tokyo 2020'deki Türk atletleri değerlendirdi Açıklaması
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Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, Tokyo 2020'deki Türk atletleri değerlendirdi Açıklaması

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, Tokyo 2020'deki Türk atletleri değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk atletlerin başarılı performans sergilediğini söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk atletlerin başarılı performans sergilediğini söyledi.

Çintimar, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda bugün yapılan yarışların ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar'ın erkekler 400 metre engellide 6.'lığıyla ilgili görüşlerini aktaran Çintimar, milli sporcunun dünya tarihine geçecek sonuçların alındığı bir yarışta başarılı olduğunu dile getirdi.

Yasmani Copello Escobar'ın 4 dünya rekoru koşan sporcunun da yer aldığı bir yarışta rekabete girdiğine dikkati çeken Çintimar, "Üçüncünün bile dünya rekoru kırdığı bir yarış dünya tarihinde oldu mu bilmiyorum. 45.49'luk derece inanılmaz. Yasmani'nin böyle bir seri içinde favori olarak yarışabilmesi hem bizim için hem Türk atletizm için inanılmaz. Yasmani'yi gözlerinden öpüyorum, onu tebrik ediyorum. Yasmani aynı dereceyle Rio'da üçüncü olmuştu. Bu dereceyle şimdi altıncı oldu. İnanılmaz dereceler koşuldu." diye konuştu.

Türk atletlerin Tokyo 2020'de başarılı performans sergilediğini kaydeden Çintimar, şunları söyledi:

"Olimpiyat tarihimizde final, elemeli, seçmeli olarak en fazla koştuğumuz ve en başarılı olduğumuz oyunlar oldu. Şu anki haliyle bile en başarılı olimpiyatımız; Necati, Eda finalde, Eşref beşinci oyunlarda final yarışacak. Genç sporcumuz, yüz akımız Ersu şaşma final yarışacak. Ramil yarı finalde yarışacak. Yasemin Can 10 bin metrede final yarışacak. Bir iki sporcumuz dışındaki atletlerimizin tamamı final yarıştı. Bu Türk atletizmi için inanılmaz bir yol haritası. Bize başından beri destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm spor teşkilatına teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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