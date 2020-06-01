Atlético Nacional Taraftarlarının Yarattığı Harika Atmosfer
2016 Copa Libertadores finalinde Atlético Nacional'li taraftarlar ikinci tur maçında takımlarına verdiği destekle stadyumda harika bir atmosfer yaratıyor. İlk turda Ekvator'lu kulüp Independiente del Valle ile 1-1 berabere kalan Nacional, Kolombiya'da oynanan maçı 1-0 kazanarak kupaya uzanıyor.
01.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:11
2016 Copa Libertadores finalinde Atlético Nacional'li taraftarlar ikinci tur maçında takımlarına verdiği destekle stadyumda harika bir atmosfer yaratıyor. İlk turda Ekvator'lu kulüp Independiente del Valle ile 1-1 berabere kalan Nacional, Kolombiya'da oynanan maçı 1-0 kazanarak kupaya uzanıyor.
Kaynak: Dugout