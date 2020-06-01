Atlético Nacional'in İlk Copa Libertadores Zaferi
31 Mayıs 1989'da Atlético Nacional, ilk turda 2-0 mağlup olduğu Paraguay'lı kulüp Club Olimpia karşısında ikinci turda aynı skorla maçı kazandıktan sonra penaltılarda rakibini mağlup ederek ilk Copa Libertadores zaferine ulaşıyor.
01.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:11
31 Mayıs 1989'da Atlético Nacional, ilk turda 2-0 mağlup olduğu Paraguay'lı kulüp Club Olimpia karşısında ikinci turda aynı skorla maçı kazandıktan sonra penaltılarda rakibini mağlup ederek ilk Copa Libertadores zaferine ulaşıyor.
Kaynak: Dugout