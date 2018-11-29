Atletico Mineiro, Galatasaray'ın Brezilyalı Oyuncusu Maicon İçin Çalışmalara Başladı

Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro savunmasını güçlendirmek için bir çözüm arayışında. Gazeta Esportiva'da yer alan habere göre siyah beyazlı takım bu doğrultuda Galatasaray'dan Maicon'u kiralamak için çalışmalara başladı.

MAİCON, MİNEİRO'DA SAVUNMAYA LİDERLİK EDECEK

Mineiro'nun bu transfer için elindeki en büyük koz, Maicon'un sezon başından bu yana teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi olmaması olarak gösteriliyor. Haberde ayrıca, Brezilya temsilcisinin kaptanı Leonardo Silva'nın futbolu bırakmaya hazırlandığı ve yerine savunmada liderlik edecek kişi olarak Maicon'un tercih edileceğinin de altı çizildi.

BU SEZON 1 GOLÜ BULUNUYOR

Maicon bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

(Goal)