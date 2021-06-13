Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
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Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Milan ile sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu için, La Liga şampiyonu Atletico Madrid devrede. İspanyol devi, Udinese'den Rodrigo de Paul'u kadrosuna katamazsa milli yıldızımıza resmi teklifte bulunacak.

İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

RODRIGO'NUN ALTERNATİFİ HAKAN

İtalyan basınının haberine göre; Atletico Madrid, Rodrigo de Paul transferi olumsuz sonuçlanırsa Milan ile sözleşmesi biten ve kulübüyle görüşmelerine devam eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na imza attırmak isteyecek. Bu sezon Milan ile 43 resmi maça çıkan Çalhanoğlu, 9 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.

Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
Ali Gülhan
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