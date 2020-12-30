Atletico Madrid, evinde Getafe'yi 1-0 yendi

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Getafe'yi konuk eden Atletico Madrid, Luis Suarez'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 3 haftadır galip gelen lig lideri Atletico, maç eksiği olmasına rağmen en yakın rakibiyle farkı 3 puana çıkardı.

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Atletico Madrid, Getafe'yı konuk etti. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle geçti.

Başkent ekibine galibiyeti getiren gol 20. dakikada Luis Suarez'den geldi.

Bu sonuçla ligde galibiyet serisini 3 maça çıkaran Atletico, puanını 35 yaptı. Atletico Madrid böylece, maç eksiği olmasına rağmen en yakın rakibi Real Madrid'e 3 puan fark atmış oldu. Getafe ise aldığı bu mağlubiyetle 16 puanda kaldı.