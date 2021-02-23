Atletico Madrid - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?
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Atletico Madrid - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?

23.02.2021 22:04 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:08
Atletico Madrid - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmaları oynanacak. Peki Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur mücadeleleri oynanacak. Peki Atletico Madrid - Chelseamaçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

ATLETİCO MADRİD - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Atletico Madrid - Chelsea maçı 23 Şubat Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

ATLETİCO MADRİD - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Chelsea maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

ATLETİCO MADRİD - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Wanda Metropolitano Stadyumu, Madrid'da oynanacak.

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