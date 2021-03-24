Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı
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Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı

24.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:14

Atletico Madrid'in dün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanında korku dolu anlar yaşandı. Genç futbolcu Moussa Dembele antrenman sırasında bayılırken, takımın sağlık ekibi olaya anında müdahale etti. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Dembele daha sonra hastanede tedavi altına alındı.

La Liga'da topladığı 66 puan ile Barcelona'nın 4 puan önünde liderliğini sürdüren Atletico Madrid'de Moussa Dembele şoku yaşanıyor.

İLK MÜDAHALE SAHA İÇİNDE YAPILDI

Dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda bir anda yere yığılan genç futbolcu takım arkadaşlarını ve teknik ekibi korkuttu. Sağlık ekibi genç futbolcuya ilk müdahaleyi saha içinde yaparken, Dembele daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

LYON'DAN KİRALANDI

Bu sezon ara transfer döneminde Lyon'dan 1.5 milyon euro karşılığında kiralanan Fransız yıldız, çıktığı 4 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.

Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı
Haber Yorumları (1)
MERT HAKAN: BİZ SİVASTA BASKA BAYILIRDIK
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