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Atilla: Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla, "Kendimizi finansal alanda çok yetkin sanıyorduk, ama onlarla tanıştığım zaman fark ettim ki aynı dili konuşmuyormuşuz. Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti" dedi.

12.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44
Atilla: Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde konuşan Genel Müdürü Atilla, "Kendimizi finansal alanda çok yetkin sanıyorduk, ama onlarla tanıştığım zaman fark ettim ki aynı dili konuşmuyormuşuz. Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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