Atilla: Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti

12.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla, "Kendimizi finansal alanda çok yetkin sanıyorduk, ama onlarla tanıştığım zaman fark ettim ki aynı dili konuşmuyormuşuz. Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti" dedi.