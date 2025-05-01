Athletic Bilbao 8 kez La Liga'yı, 24 kez de Copa del Rey'i kazanmayı başarmıştır. Ezeli rakibi Real Sociedad takımıdır. Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi kupası var mı?

ATHLETİC BİLBAO UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI VAR MI?

Athletic Club de Bilbao, İspanya'nın Bask Bölgesi'nin futbol takımıdır. 1929'dan beri La Liga'da mücadele eden kulüp Real Madrid ve Barcelona ile birlikte ligden hiç düşmemiş üç takımdan birisidir. Athletic Bilbao 8 kez La Liga'yı, 24 kez de Copa del Rey'i kazanmayı başarmıştır. Ezeli rakibi Real Sociedad takımıdır.

Bask Bölgesi'nin diğer takımlarından farklı olan Athletic Bilbao bölge haricinde hiçbir oyuncuyu takımında oynatmaz. Takım bu geleneğini yıllardır sürdürmektedir. Formasına hiçbir zaman reklam almayan Bilbao temsilcisi 110 yıl sonra bu geleneğe son vererek 2008 yılı başlangıç olmak üzere, 2011'e kadar Bask kökenli bir petrol şirketinin forma reklamını almıştır. Tarihi boyunca kadrosunda İspanya dışı vatandaşlığı olan futbolcular 3 tane olup, bu futbolcular; Bixente Lizarazu, Fernando Amorebieta ve Aymeric Laporte'dur.

Athletic Bilbao'nun kullandığı San Mames Stadı 1913 yılında inşa edilmiş olup La Liga'da maç yapılan en eski stadyumdur.

Athletic Bilbao'nun UEFA Avrupa Ligi kupası yoktur.