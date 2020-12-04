Athletic Bilbao - Celta Vigo İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Athletic Bilbao - Celta Vigo İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

04.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:42
Athletic Bilbao - Celta Vigo İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

La Liga'da haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Athletic Bilbao - Celta Vigo maçıdır. Peki Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

La Liga maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Athletic Bilbao - Celta Vigo maçıdır. Peki Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ATHLETİC BİLBAO - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı 4 Aralık Cuma günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

ATHLETİC BİLBAO - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı Spor Smart , D-Smart 77, CBC Sport , Azerspace 46E, Bilyoner TV kanallarında yayınlanacaktır.

ATHLETİC BİLBAO - CELTA VİGO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, San Mamés Stadyumu, Bilbao'da oynanacak.

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