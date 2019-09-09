Ateşli, taekwondoda Avrupa'nın en iyisi

09.09.2019 10:23

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Tokatlı sporcu Emre Kutalmış Ateşli, üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.



Türkiye'ye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Tokatlı Sporcu Emre Kutalmış Ateşli'nin kazandığı altın madalya ile şampiyon oldu. Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, son gün erkeklerde 87 ve +87, kadınlarda ise 73 ve +73 kilolarda yapılan müsabakalarla sona erdi. Türkiye adına 8 taekwondocu tatamiye çıkarken, ay-yıldızlı taekwondocular 2 altın ve 2 bronz madalya elde etti. Erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, finalde İspanya'dan Antonio Artal'ı 24-18 mağlup ederek altın madalya kazandı. Dünya ve Avrupa gençler şampiyonu unvanlı Ateşli, 2018 yılından sonra ümitlerde bu başarısını tekrarlayarak üst üste 2. kez altın madalyayı boynuna geçiren isim oldu. - TOKAT

Kaynak: İHA