Ateşi yükselen Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
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Ateşi yükselen Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

13.11.2020 08:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:01
Ateşi yükselen Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia milli takım kadrosundan çıkarıldı. Bolivya maçı öncesi açıklama yapan Ekvador Futbol Federasyonu, Enner Valencia'nın yüksek ateş sebebiyle kadroya alınmadığını duyurdu.

Fenerbahçeli Enner Valencia, yüksek ateş şikayeti nedeniyle Ekvador'un Bolivya maçı kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada Ekvador Milli Takım kadrosunda bulunan Valencia'nın sabah saatlerinde ateş şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Henüz koronavirüs olup olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmayan Valencia'nın durumunun takip edildiği ve her ihtimale karşı kadronun dışında tutulduğu ifade ediliyor.

Ekvador Milli Takımı ile bu zamana kadar 56 maça çıkan Valencia, bu maçlarda 31 gol atıp 11 de asist yaparak başarılı bir grafik yakaladı.

Haber Yorumları (1)
FENERLY: adam 56 maçta 31 gol , 11 asist yapıyor. bizde 10 maçta 1 gol , 2-3 asist yapıyor. Bu nasıl iş anlamıyorum. . .
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