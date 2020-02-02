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Atatürk Stadı'nda korkutan anlar

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'nın Erbaaspor'u konuk ettiği karşılaşmada Erbaaspor'dan Recep Uğur, takım arkadaşı kaleci Taylan ile çarpışarak baygınlık geçirdi.

02.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:15
Atatürk Stadı'nda korkutan anlar

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 'nın Erbaaspor'u konuk ettiği karşılaşmada Erbaaspor'dan , takım arkadaşı kaleci Taylan ile çarpışarak baygınlık geçirdi.

Mücadelenin 55'inci dakikasında çenesine darbe alan oyuncu kanlar içinde yerde kaldı. Baygınlık geçiren Recep'e ilk müdahale saha içinde yapılırken, sahaya ambulans girdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Recep'in dişlerinin kırıldığı ve çenesinde çıkık olduğu öğrenildi. Ebaasporlu yetkililer, oyuncularının hayati bir tehlikesi olmadığını iletti.


Kaynak: DHA
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