Atalanta Parma CANLI nereden izlenir? Serie A Atalanta Parma maçı ne zaman?

Atalanta Parma CANLI nereden izlenir? Serie A Atalanta Parma maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A'da haftanın en önemli maçlarından Atalanta Parma maçı öncesi Atalanta Parma maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Atalanta Parma maçına saatler kaldı. Peki, Atalanta Parma maçı hangi kanalda? Atalanta Parma maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Atalanta Parma maçı hangi kanalda? Atalanta Parma maçı öncesi Atalanta Parma maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Serie A'in önemli mücadelelerinden Atalanta Parma maçı detayları araştırılıyor. Peki, Atalanta Parma maçını hangi kanal veriyor? İşte Atalanta Parma maçı yayın bilgisi haberimizde! Atalanta Parma CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ATALANTA PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Parma arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ATALANTA PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta Parma maçı, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Atalanta Parma maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ATALANTA PARMA MAÇI KAÇ KAÇ?

Atalanta Parma maçı henüz başlamadı.

ATALANTA PARMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atalanta ve Parma, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
Yüzerken karşılaştığı ölü yunusu omzuna alıp, kıyıya bıraktı

Deniz kenarında oturan vatandaşları şaşkına çeviren görüntü
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.