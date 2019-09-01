Atalanta, Martin Skrtel ile yollarını ayırdı!

01.09.2019 12:40

Fenerbahçe'den ayrılıp İtalyan ekibi Atalanta'nın yolunu tutan Martin Skrtel'e büyük şok. Serie A ekibi fiziksel olarak yeterli bulmadığı Slovak stoper ile yollarını ayırdı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Atalanta, 20 gün önce sözleşme imzaladığı Martin Skrtel ile yollarını ayırdı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İtalyan ekibi genç stoperi Gianluca Mancini'yi Roma'ya sattıktan sonra Avrupa tecrübesi olan Skrtel'i kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayan tecrübeli stoper de İtalya'nın yolunu tutmuş ve Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı ancak lacivert siyahlı ekipten şok bir karar geldi.

FİZİKSEL OLARAK YETERLİ BULUNMADI

Skrtel'i fiziksel olarak yeterli bulmayan Atalanta 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti. Resmi açıklamanın ise önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

(Skorer)