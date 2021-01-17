Atalanta - Genoa İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları başlıyor. Peki Atalanta - Genoa maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Atalanta - Genoa maçıdır. Peki Atalanta - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ATALANTA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Atalanta - Genoa maçı 17 Ocak Pazar günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

ATALANTA - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atalanta - Genoa maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanalından izleyebilirsiniz.

ATALANTA - GENOAMAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gewiss Stadyumu, Bergamo'da oynanacak.