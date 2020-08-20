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Atakum Gençlik Merkezi üyeleri münazara bölge yarışmasında Samsun'u temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Münazara Ligi Samsun İl Final'nde Atakum Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan "Adalet" takımı birinci olarak bölge finallerine katılma ve Samsun'u temsil etme hakkına kavuştu.

Atakum Gençlik Merkezi üyeleri münazara bölge yarışmasında Samsun'u temsil edecek
20.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:49

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Münazara Ligi Samsun İl Final'nde Atakum Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan "Adalet" takımı birinci olarak bölge finallerine katılma ve Samsun'u temsil etme hakkına kavuştu.

Yapılan il finallerinde 8 takım ve toplamda 16 genç yarıştı. 4 etap halinde gerçekleştirilen yarışmada, yarışmacılara her etapda farklı bir konu verildi. 16 yarışmacı arasından konuyu en iyi şekilde temellendirebilen ve fikri en iyi biçimde savunabilen takım belirlenmeye çalışıldı. Uzman hocalar yapılan münazaraları takip ederek puanlama gerçekleştirdi.

Puanlama ve yapılan etaplar sonunda Atakum Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan "Adalet" takımı birinci, Bafra Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan "Genç Bafralılar" takımı ikinci, Terme Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan "Sosyal Mesafe" takımı üçüncü oldu. "Adalet" takımından Muhammed Fatih Yalçınkaya ve Samed Koca bölge finallerinde Samsun'u temsil edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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