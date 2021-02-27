Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Süper Lig'de 27. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü maçıdır. Peki Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücümaçıdır. Peki Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücümaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ATAKAŞ HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücümaçı 27 Şubat Cumartesi günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır.
ATAKAŞ HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücümaçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.
ATAKAŞ HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Antakya Atatürk Stadyumu, Hatay'da oynanacak.
ATAKAŞ HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET SALİH MAZLUM(2. Yardımcı Hakem)
HASAN AVCI(Dördüncü Hakem)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
UĞUR KÖLEMEN(Temsilci)
ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)
MEHMET ALTINDAĞ(Temsilci)