Atakaş Hatayspor'da 3 isimle daha yollar ayrıldı
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Atakaş Hatayspor'da 3 isimle daha yollar ayrıldı

Atakaş Hatayspor'da 3 isimle daha yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, stoper Yusuf Abdioğlu, kaleci Akın Alkan ve kaptan Mesut Çaytemel ile yollarını ayırdı.

Atakaş Hatayspor, stoper Yusuf Abdioğlu, kaleci Akın Alkan ve kaptan Mesut Çaytemel ile yollarını ayırdı. 

Atakaş Hatayspor'da 3 isimle daha yollar ayrıldı. Bordo-beyazlı takım, 2 sezondur takımda yer alan stoper Yusuf Abdioğlu, 7 sezondur forma giyen kaptan Mesut Çaytemel ve 6 sezondur fileleri bekleyen kaleci Akın Alkan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Külüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi takımı şampiyonluğa taşıyan süreçte emeği olan futbolculara teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dilendi.


Atakaş Hatayspor'da 3 isimle daha yollar ayrıldı
Atakaş Hatayspor'da 3 isimle daha yollar ayrıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk

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