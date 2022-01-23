Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları HATAY - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor karşılaşması, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları HATAY - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor karşılaşması, 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maçla ilgili açıklamalarda bulundu.