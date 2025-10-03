Haberler

Atakan Karazor milli takıma çağrıldı mı?
Atakan Karazor'un milli takıma çağrılıp çağrılmadığı merak konusu oldu. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Karazor'un milli takım kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği konusunda açıklama yapıldı. Peki, Atakan Karazor milli takıma çağrıldı mı?

Atakan Karazor'un milli takıma alınıp alınmadığı merak edildi. Karazor'un milli takım kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği konusunda meraklı araştırmalar yapılıyor. Atakan Karazor milli takıma çağrıldı mı sorusu gündemde. Peki, Atakan Karazor milli takıma çağrıldı mı?

ATAKAN KARAZOR MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Atakan Karazor, 8 ay sonra tekrardan Milli Takım'a çağrıldı.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Doğum: 13 Ekim 1996, Essen (Almanya doğumlu, Türk asıllı)

Boy : 1,91 m

Mevki : Defansif orta saha (ön libero)

Futbol Kariyeri

• Futbola Almanya'da başladı, Schwarz-Weiß Essen ve VfL Bochum altyapılarında yetişti.

• Borussia Dortmund II (2015–2017) forması giydi.

• Holstein Kiel (2017–2019) kadrosunda yer aldı.

• VfB Stuttgart'a 2019'da transfer oldu ve halen bu kulüpte oynuyor.

• Stuttgart'ta sözleşmesini 2028'e kadar uzattı, ayrıca takımın kaptanlarından biri konumunda.

Milli Takım

• Almanya'da doğsa da milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı.

• 2024 yılında Türkiye A Milli Takımı'na davet edildi.

Dikkat Çeken Olay

• 2022 yazında İspanya'nın İbiza adasında tatildeyken cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı.

• Daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Osman DEMİR
