Atakan Karazor milli takıma çağrıldı mı?

ATAKAN KARAZOR MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Atakan Karazor, 8 ay sonra tekrardan Milli Takım'a çağrıldı.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Doğum: 13 Ekim 1996, Essen (Almanya doğumlu, Türk asıllı)

• Boy : 1,91 m

• Mevki : Defansif orta saha (ön libero)

Futbol Kariyeri

• Futbola Almanya'da başladı, Schwarz-Weiß Essen ve VfL Bochum altyapılarında yetişti.

• Borussia Dortmund II (2015–2017) forması giydi.

• Holstein Kiel (2017–2019) kadrosunda yer aldı.

• VfB Stuttgart'a 2019'da transfer oldu ve halen bu kulüpte oynuyor.

• Stuttgart'ta sözleşmesini 2028'e kadar uzattı, ayrıca takımın kaptanlarından biri konumunda.

Milli Takım

• Almanya'da doğsa da milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı.

• 2024 yılında Türkiye A Milli Takımı'na davet edildi.

Dikkat Çeken Olay

• 2022 yazında İspanya'nın İbiza adasında tatildeyken cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı.

• Daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.