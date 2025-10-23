Atakan Karazor kimdir, Atakan Karazor asln nereli, Türk mü?

İlk olarak Schwarz-Weiß Essen altyapısında forma giydi ve burada futbol temellerini attı. Genç yaşta gösterdiği disiplinli çalışma tarzı ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Karazor, kısa sürede VfL Bochum altyapısına transfer oldu. Bochum'da oynarken hem savunma hem de orta saha pozisyonlarında görev aldı ve çok yönlü bir futbolcu olarak tanındı.

PROFESYONEL KARİYERİ VE YÜKSELİŞİ

Atakan Karazor'un profesyonel futbol yolculuğu, Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un ikinci takımıyla başladı. Burada sergilediği istikrarlı performans, birçok kulübün dikkatini çekti. 2017 yılında 2. Bundesliga ekiplerinden Holstein Kiel'e transfer olarak profesyonel kariyerinde önemli bir adım attı. Kiel forması altında gösterdiği başarılı performans, onu bir üst seviyeye taşıdı.

2019 yılında Almanya'nın köklü kulüplerinden VfB Stuttgart ile sözleşme imzalayan Karazor, takımın orta sahasında kilit rol üstlendi. Stuttgart'ta sergilediği güven veren oyun tarzı sayesinde taraftarların sevgisini kazandı. 2024 yılında takım kaptanlığına getirilen futbolcu, liderlik vasıflarıyla da ön plana çıktı.

OYUN TARZI VE SAHADAKİ ROLÜ

1,91 metre boyundaki Atakan Karazor, genellikle ön libero veya stoper pozisyonunda görev alıyor. Uzun boyu ve fizik gücü sayesinde hava toplarında etkili, aynı zamanda pas isabet oranı yüksek bir oyuncu. Savunma yönü güçlü olmasının yanı sıra, oyun kurulumunda da aktif rol oynuyor. Top kapma yeteneği, oyunu okuma becerisi ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken Karazor, modern futbolun aranan orta saha tiplerinden biri olarak değerlendiriliyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Almanya doğumlu olmasına rağmen Türk asıllı olan Atakan Karazor, milli takım tercihinde Türkiye'den yana oldu. Bu tercih, Türk futbol kamuoyunda sevinçle karşılandı. Henüz A Milli Takım formasıyla çok fazla sahneye çıkmamış olsa da, gelecekte Türkiye'nin orta sahasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Karazor'un futbol kariyeri kadar özel hayatı da zaman zaman gündeme geldi. 2022 yılında yaşadığı bir olay nedeniyle kısa süreli olarak medyada yer aldı. Ancak sonrasında futboluna odaklanarak kariyerini istikrarlı şekilde sürdürmeyi başardı. Stuttgart kulübü ve taraftarları, oyuncuya bu süreçte büyük destek verdi.

GELECEK HEDEFLERİ

Atakan Karazor, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde istikrarlı bir çıkış hedefliyor. Stuttgart'ta uzun yıllar forma giymeyi, takımını Avrupa kupalarına taşımayı ve Türkiye Milli Takımı'nda kalıcı bir yer edinmeyi amaçlıyor. Liderlik vasıfları, profesyonel duruşu ve saha içindeki mücadele gücüyle futbol kariyerinin önümüzdeki yıllarda daha da parlayacağı öngörülüyor.