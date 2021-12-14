At yarışında korkunç kaza! Mecburen ötenazi yapıldı - Haberler Spor
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At yarışında korkunç kaza! Mecburen ötenazi yapıldı

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Hong Kong Uluslararası Koşusu'nda üzücü bir kaza meydana geldi. Orta kulvarda koşan jokey yere düştü. Arkasında gelen 3 atın da düşmesi üzerine 4 jokey yaralandı. Yaralanan 2 ata ötenazi yapılmak zorunda kalındı.

Sha Tin Hipodromu'nda düzenlenen Hong Kong Uluslararası Koşusu sırasında korkunç bir kaza yaşandı. TRT'nin aktardığı habere göre; Son viraj dönülürken orta kulvardan dönen Amazing Star isimli at, jokeyi Lyle Hewitson ile birden yere düştü.

Arkasından koşan Lucky Patch ve jokey Zac Purton da kazadan kaçamayıp yere yuvarlandı. Yere düşen atlara, arkadan koşan atların da çarpması sonucu yaşanan kazada dört jokey yaralandı.

Jokeylerden üçü hastaneye kaldırıldı, hepsinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada yaralan iki atın iyileşmesi beklenirken, iki ata ise ötenazi yapıldı.

Hong Kong Jokey Kulübü, yarış gününün geri kalanında yapılacak ödül törenlerinin sadeleştirileceğini ve milli marşların çalınmayacağını açıkladı.

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