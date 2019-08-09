Asya borsaları

09.08.2019 10:28

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin, taraflardan gelen açıklamalarla azalmasına karşın, kur tarafında açılan yeni cephede karşılıklı adımların gelmesi ihtimali piyasalar için risk oluşturmaya devam ediyor.

ABD yönetimi, dün devlet kurumlarının Çinli şirketler Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici olarak yasaklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı da karara yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Söz konusu gelişmeler Asya tarafında pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesini beraberinde getirdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 2.800 puanın altına inmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,71 değer kaybederek 2.774,75 puan oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin 2'nci çeyrekte yüzde 0,4 ile beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 20.684,84 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 105,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,11 artışla 37.739,83 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,32 düşüşle 26.037,29 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,89 primle 1.937,75 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA