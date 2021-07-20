Aston Villa, Atilla Szalai için 175 milyon TL'yi gözden çıkardı
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Aston Villa, Atilla Szalai için 175 milyon TL'yi gözden çıkardı

Aston Villa, Atilla Szalai için 175 milyon TL'yi gözden çıkardı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın "Hedefimiz şampiyonluksa, bizimle kalması gerekiyor" dediği Atilla Szalai için Aston Villa devrede. Premier Lig ekibinin bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu öğrenilirken, yaklaşık 175 milyon TL'yi gözden çıkardığı belirtildi. Henüz resmi teklifte bulunmayan Aston Villa'nın, bu teklifi yapması durumunda sarı-lacivertli takımın vereceği cevap merakla bekleniyor.

EURO 2020'de Macaristan formasıyla sergilediği performanstan sonra AVrupa'nın radarına giren Atilla Szalai için Aston Villa devrede. Premier Lig ekibinin bu transfer için 15 milyon euroyu (yaklaşık 175 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi.

ASTON VILLA'NIN ISRARI SÜRÜYOR

Sabah'ın Birmingham Live'dan aktardığı habere göre; Szalai için yapılan transfer iddialarına bir yenisi daha ekledi. Aston Villa'nın, Szalai ısrarı sürüyor. Aynı haberde yer alan bilgilerde, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye transfer teklifi yapmaya hazırlanan Aston Villa'nın, bu transfer için 15 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamalarda, 'Attila Szalai için 20 milyon euronun altı konuşulmuyor' demişti.

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