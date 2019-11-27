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ASO Başkanı Özdebir'den büyüme yorumu

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Önceki çeyreklerdeki negatif büyüme performansı dikkate alındığında, yıl sonu büyümenin Yeni Ekonomi Programı tahminine yakın seviyede gerçekleşmesi muhtemel görünüyor" dedi.

27.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:58
ASO Başkanı Özdebir'den büyüme yorumu

Başkanı , "Önceki çeyreklerdeki negatif büyüme performansı dikkate alındığında, yıl sonu büyümenin Yeni Programı tahminine yakın seviyede gerçekleşmesi muhtemel görünüyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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