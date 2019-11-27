ASO Başkanı Özdebir'den büyüme yorumu
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Önceki çeyreklerdeki negatif büyüme performansı dikkate alındığında, yıl sonu büyümenin Yeni Ekonomi Programı tahminine yakın seviyede gerçekleşmesi muhtemel görünüyor" dedi.
27.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:58
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Önceki çeyreklerdeki negatif büyüme performansı dikkate alındığında, yıl sonu büyümenin Yeni Ekonomi Programı tahminine yakın seviyede gerçekleşmesi muhtemel görünüyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com