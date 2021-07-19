Aslanapa Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ekonomiye katkı sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslanapa Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ekonomiye katkı sağlıyor

Aslanapa Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ekonomiye katkı sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçede faaliyette bulunan Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası'nda incelemelerde bulundu.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçede faaliyette bulunan Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası'nda incelemelerde bulundu.

Bölge için son derece önemli olan Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası'nda var olan hareketliliğin oldukça sevindirici olduğu belirten Gökhan Gürel, "Hayvancılık özellikle küçük baş hayvancılık, Aslanapa ve köylerimizde bir çok ailemizin tek geçim kaynağı. Biz Belediye olarak bu durumun farkındayız. Bu konuda araştırmalar yapıp ilçemizde hayvancılığın arttırılması için gerekli birimlerle işbirliği içerisinde çalışacağız. Çünkü biz, köyden kente göçün hayvancılık gibi son derece önemli ve bir o kadarda emek gerektiren meslekle önleneceğinin farkındayız. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ekonomiye katkı sağlıyor
Aslanapa Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ekonomiye katkı sağlıyor
Aslanapa Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ekonomiye katkı sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hande Yener Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Burak Elmas Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aslanapa Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ekonomiye katkı sağlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 09:50:30. #1.14#

title