Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı

Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray, grubun ikinci maçında Marsilya'yla deplasmanda karşılaştı. Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından temsilcimiz grubunda zirvedeki yerini korudu.

HAFTAYI LİDER KAPATTIK

Karşılaşmada dengeli bir oyun oynanırken Galatasaray, rakibi karşısında hızlı ataklarla gol aradı. İki takım da net fırsatlardan yararlanamazken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından temsilcimiz puanını 4'e yükseltirken Avrupa Ligi E Grubu'nda ikinci haftayı da lider kapattı. Marsilya ise 2 puanla 3. sıraya geriledi.

TRİBÜNLER KARIŞTI

Karşılaşmanın ilk yarısında tribünler karıştı. İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istedi ancak emniyet görevlileri buna izin vermedi. Ardından Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bulunduğu bölüme giderek taraftarı yatıştırdı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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