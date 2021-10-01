Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı

Haberler.com - Haberler | Spor
Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı

Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonucun ardından puanını 4'e yükseltirken namağlup unvanıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray, grubun ikinci maçında Marsilya'yla deplasmanda karşılaştı. Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından temsilcimiz grubunda zirvedeki yerini korudu.

HAFTAYI LİDER KAPATTIK

Karşılaşmada dengeli bir oyun oynanırken Galatasaray, rakibi karşısında hızlı ataklarla gol aradı. İki takım da net fırsatlardan yararlanamazken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından temsilcimiz puanını 4'e yükseltirken Avrupa Ligi E Grubu'nda ikinci haftayı da lider kapattı. Marsilya ise 2 puanla 3. sıraya geriledi.

TRİBÜNLER KARIŞTI

Karşılaşmanın ilk yarısında tribünler karıştı. İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istedi ancak emniyet görevlileri buna izin vermedi. Ardından Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bulunduğu bölüme giderek taraftarı yatıştırdı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Haberler.com - Spor Haberleri
Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

 Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon

Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Sezai Temelli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 00:13:11. #1.17#