Aslan zirve yolunda yara aldı! Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslan zirve yolunda yara aldı! Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Zirve yolunda kritik bir kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar puanını 21'e yükseltirken lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 9'a indi.

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun sürpriz takımlarından Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

OYUNA GİRER GİRMEZ GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan ev sahibi ekip, Galatasaray'ın oyun kurmasına engel olarak kendi felsefesini kabul ettirmeye çalıştı. Rakibinin oyununa reaksiyon gösteremeyen sarı-kırmızılılar, oyuna girdikten 1 dakika sonra, 69. dakikada Bertolacci'nin attığı golle mücadelede yenik duruma düştü. 88. dakikada sahneye çıkan Mostafa Mohamed takımına beraberliği getiren golü getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Karagümrük maçında dikkat çeken görüntü! Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına kadar geldi

Karagümrük maçında dikkat çeken görüntü! Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına kadar geldi

 İstanbul'da ilk gol geldi! Ceza sahası dışından enfes bir şut

İstanbul'da ilk gol geldi! Ceza sahası dışından enfes bir şut
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title