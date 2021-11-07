Aslan zirve yolunda yara aldı! Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun sürpriz takımlarından Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

OYUNA GİRER GİRMEZ GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan ev sahibi ekip, Galatasaray'ın oyun kurmasına engel olarak kendi felsefesini kabul ettirmeye çalıştı. Rakibinin oyununa reaksiyon gösteremeyen sarı-kırmızılılar, oyuna girdikten 1 dakika sonra, 69. dakikada Bertolacci'nin attığı golle mücadelede yenik duruma düştü. 88. dakikada sahneye çıkan Mostafa Mohamed takımına beraberliği getiren golü getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

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