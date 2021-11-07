Aslan zirve yolunda yara aldı! Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Zirve yolunda kritik bir kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar puanını 21'e yükseltirken lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 9'a indi.
Galatasaray, Süper Lig'de sezonun sürpriz takımlarından Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.
OYUNA GİRER GİRMEZ GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan ev sahibi ekip, Galatasaray'ın oyun kurmasına engel olarak kendi felsefesini kabul ettirmeye çalıştı. Rakibinin oyununa reaksiyon gösteremeyen sarı-kırmızılılar, oyuna girdikten 1 dakika sonra, 69. dakikada Bertolacci'nin attığı golle mücadelede yenik duruma düştü. 88. dakikada sahneye çıkan Mostafa Mohamed takımına beraberliği getiren golü getirdi ve maç 1-1 sona erdi.
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