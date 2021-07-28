Aslan mucize peşinde! Galatasaray-PSV karşılaşması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslan mucize peşinde! Galatasaray-PSV karşılaşması başladı

Aslan mucize peşinde! Galatasaray-PSV karşılaşması başladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'yle karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada rakibine 5-1 mağlup olmuştu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Massimiliano Irrati yönetiyor.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV'yle karşılaşıyor. İlk maçı 5-1 kaybeden sarı-kırmızılı takıma bu karşılaşmada farklı galibiyet gerekiyor. Aslan, mücadeleyi 4 farklı kazanması durumunda uzatmalara götürecek. 5 farklı kazanması durumunda ise bir üst tura yükselecek.

AVRUPA ARENASINDA 290. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 384 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 436 gole engel olamadı.

PSV İLE 8. RANDEVU

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi

CANLI ANLATIM

Dakika 3: Luyindama kullandığı serbest vuruşta uzaklardan kale ağzına doğru doldurdu, kaleci Drommel çıktı ve topu yumrukladı.

Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi PSV maçının kadrosuna aldı
Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi PSV maçının kadrosuna aldı
Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Fatma Girik Prens William Bülent Serttaş
Spor Diego Muslera Eda Erdem Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aslan mucize peşinde! Galatasaray-PSV karşılaşması başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 21:07:26. #1.16#

title