Aslan mucize peşinde! Galatasaray-PSV karşılaşması başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'yle karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada rakibine 5-1 mağlup olmuştu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Massimiliano Irrati yönetiyor.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV'yle karşılaşıyor. İlk maçı 5-1 kaybeden sarı-kırmızılı takıma bu karşılaşmada farklı galibiyet gerekiyor. Aslan, mücadeleyi 4 farklı kazanması durumunda uzatmalara götürecek. 5 farklı kazanması durumunda ise bir üst tura yükselecek.

AVRUPA ARENASINDA 290. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 384 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 436 gole engel olamadı.

PSV İLE 8. RANDEVU

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi

CANLI ANLATIM

Dakika 3: Luyindama kullandığı serbest vuruşta uzaklardan kale ağzına doğru doldurdu, kaleci Drommel çıktı ve topu yumrukladı.