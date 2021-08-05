Aslan, ilk maçta işi bitirmek istiyor! Galatasaray-St. Johnstone maçı başladı
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Aslan, ilk maçta işi bitirmek istiyor! Galatasaray-St. Johnstone maçı başladı

Aslan, ilk maçta işi bitirmek istiyor! Galatasaray-St. Johnstone maçı başladı
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Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında St. Johnstone'la karşılaşıyor. Temsilcimizin yeni transferleri Van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ilk 11'de mücadeleye başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda St. Johnstone'u konuk ediyor.

GALATASARAY AVANTAJ PEŞİNDE

İskoçya'da oynanacak maç öncesi avantajlı bir skor almak isteyen Galatasaray turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Randers'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, St. Johnstone'u eleyemezse Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle eşleşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Mostafa Mohamed

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Weatherspoon, Devine, O'Halloran, Kane

CANLI ANLATIM

Dakika 3: Sol kanattan Aytaç ortayı yaptı, ceza sahası içinde Mohamed vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

Dakika 7:Kerem'in ceza sahası içinden vuruşu direkten döndü. Ardından Mohamed kaleyi yokladı kaleci Clark kurtardı. Daha sonra Mohamed için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

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