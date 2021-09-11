Aslan büyük sıkıntılarla boğuşuyor! İşte Trabzon ve Lazio maçı öncesi baş ağrıtan 3 problem
5 günde 2 maça çıkacak Galatasaray'da eksik futbolcular can sıktı. Trabzonspor ve Lazio maçı öncesi sarı-kırmızılılarda Barış Alper, Feghouli, Boey ve Assunçao'nun sakatlığı bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in planlarını bozan bu sakatlıklar sonrası sarı-kırmızılı takımın zorlu maçlardaki oyun planı merakla bekleniyor.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray, hafta içi de Avrupa'da Lazio'yla kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takımda zorlu maçlar öncesinde eksik futbolcular can sıkıyor.
SAKATLIKLAR PLANLARI BOZDU
Fanatik'in haberine göre; Beş gün içinde lig ve Avrupa'da iki kritik maça çıkacak Galatasaray, önce Trabzonspor'a konuk olacak ardından İstanbul'da Lazio ile karşılaşacak. Milli aranın olumsuz etkilediği sarı-kırmızılı takımda üst üste gelen sakatlıklar planları bozdu.
BOEY, FEGHOULİ, BARIŞ, ARDA VE ASSUNÇAO YOK
Barış Alper Yılmaz elinden operasyon geçirdi. Sacha Boey, U-19 Takımı ile oynanan idman maçında ciddi sakatlık yaşadı. Feghouli'nin de kasık adalesinde 1. derece zorlanma ve fasyasında kanama tespit edildi. Assunçao'nun ağrıları devam ediyor. Arda Turan henüz takıma dönemedi.
MUSLERA, MİLLİ TAKIMDAN YENİ DÖNDÜ
Trabzon deplasmanı öncesi 6 eksiği bulunan Galatasaray, kalecisi Muslera'ya ise yarın kavuşacak. Önceki gece Ekvador'a karşı ülkesinin kalesini koruyan 35'lik eldiven, Uruguay'dan yola çıktı ve 1 gün sürecek uzun bir yolculuktan sonra takıma katılacak.
YEDLIN'DEN BAŞKA ALTERNATİF YOK
Boey'un sakatlığında sağ bek güven vermiyor. ABD Milli Takımı'ndan uzun bir yolculukla dönen Yedlin'den başka alternatif bulunmuyor. Yedlin, Trabzonspor'un sol açığı Nwakaeme'ye karşı göstereceği performansla maçın kader oyuncusu olacak.