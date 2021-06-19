ASKON Genel Başkanı Aydın: "2021 yılı ihracatımızda 200 milyar dolar gerçekleşecek gibi görünüyor"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin bu yıl 200 milyar dolar olan ihracat hedefine ulaşacağını belirtti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin bu yıl 200 milyar dolar olan ihracat hedefine ulaşacağını belirtti.

Aydın, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ASKON Kilis Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda, kentin her geçen gün gelişen bir sanayiye sahip olduğunu belirtti.

Kilis'te merkezi bulunan firmaların yılın ilk 5 ayında 21 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdiğini, merkezleri başka yerde olan ancak Kilis'te de üretim yapan firmaların dış satımının bu tutara dahil olmadığını dile getiren Aydın, ilin 200 milyon dolarlık ihracat yapabilecek kapasiteye ulaşacağını söyledi.

Aydın, şöyle konuştu:

"2021 yılının ilk çeyreğinde yine bütün dünya daralıyor, küçülme devam ediyor ancak Türkiye, Çin'den sonra yine yüzde 7'lik devasa bir büyümeyle dünyanın en büyük büyüyen ikinci ekonomisi oluyor. Bu yüzde 7'lik büyümeye bakıldığında da yüzde 11,4'lük sanayide bir büyüme... Bizi en çok keyiflendiren de budur.

İnşallah 2021 yılı ihracatımızda ilk hedefimiz 200 milyar dolar gerçekleşecek gibi görünüyor. İlk 5 aylık ihracatımıza baktığımızda hedeflenmiş olan ilk barajı geçmiş oluyoruz. Sonrasında inşallah katlanarak büyüyecek. Yeni yapılacak yatırımlarla ve sanayicilerimizin bacalarının tütmesiyle birlikte 2021 yılından sonra da hedeflemiş olduğumuz 500 milyar ihracata ulaşmayı ve ilk 10'a girmeyi Rabbim bizlere nasip edecek."

ASKON Kilis Şube Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz da Kilis'te sanayi, tarım ve turizmin yanı sıra sınır ticaretinin de canlanması için ASKON olarak öncülük edeceklerini belirtti.

Toplantıya, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, dernek yöneticileri ve iş adamları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz