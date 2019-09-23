ASKON'dan KOSGEB İl Müdürü Eren'e ziyaret

23.09.2019 11:05

KOSGEB İl Müdürü Mehmet Eren, nitelikli hizmet ve destekler sunarak, ekonomik ve sosyal kalkınmada KOBİ'lerin paylarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.



ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri KOSGEB İl Müdürü Mehmet Eren'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Görüşmede ASKON Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri İmam Gazali Hıradağı, İlker Medeni, Abdulvahab Bilge, Atilla Yağmur, İsa Topal, Bekir Aydemir, İsmail Yıldırım'da hazır bulundu.



ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. Çalışkan, KOSGEB gibi kurumların, sektörde faaliyet gösteren firmaların yaşam doğrularını uzatmaları için artık olmazsa olmaz durumda bulunduklarını, dernek üyesi firmalara, devlet tarafından sunulan destekler konusunda da yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.



KOSGEB İl Müdürü Mehmet Eren de KOSGEB'in geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de, KOBİ'lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik, nitelikli hizmet ve destekler sunarak, ekonomik ve sosyal kalkınmada KOBİ'lerin paylarını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA