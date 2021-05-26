ASKİ Sporlu Muhammed Furkan Özbek olimpiyat vizesi aldı
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ASKİ Sporlu Muhammed Furkan Özbek olimpiyat vizesi aldı

ASKİ Sporlu Muhammed Furkan Özbek olimpiyat vizesi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ASKİ Sporlu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

ASKİ Sporlu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

ASKİ Spor Kulübü milli haltercisi Muhammed Furkan Özbek, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak gençler dünya şampiyonu oldu. ASKİ Sporlu genç halterci elde ettiği bu başarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Özbekistan'da gerçekleştirilen şampiyonanın 3. gününde 67 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 141 kilo ile altın, silkmede 176 kilo ile gümüş, toplamda ise 317 kilo ile altın madalya kazanarak, gençler dünya şampiyonu oldu. ASKİ Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla şampiyonaya damgasını vururken, ASKİ Sporlu Yusuf Fehmi Genç de koparmada 133 ve silkmede 168 kilo, toplamda 301 kilo ile dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada ASKİ Spor Kulübü sporcularından Kaan Kahriman da 4'üncü oldu.

Yavaş: "Başarılarınız daim olsun evlatlarım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı kutlama mesajında, "Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda ASKİ Spor Kulübümüzün sporcuları yine göğsümüzü kabarttı. Dünya şampiyonu Muhammed Furkan Özbek'i ve şampiyonayı 3'üncü tamamlayan Yusuf Fehmi Genç'i yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim olsun evlatlarım" dedi. - ANKARA

ASKİ Sporlu Muhammed Furkan Özbek olimpiyat vizesi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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