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ASKİ Spor Kulübü, "yeni Tahalar, Rızalar" yetiştiriyor

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
ASKİ Spor Kulübü,

ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, "300 çocuk 300 sporcu" projesiyle Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, "300 çocuk 300 sporcu" projesiyle Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Çakmar, yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü olarak üç ay önce "300 çocuk 300 sporcu" projesini başlattıklarını belirtti.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül ile olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in ASKİ Spor Kulübü'nün bünyesinde yer aldığını hatırlatan Çakmar, şu ifadeleri kullandı:

" Güreş, yüzme, cimnastik ve badminton gibi farklı branşlarda eğitimlerimiz sürüyor. Bu salondan nice Tahalar, Rızalar yetişecektir. Şu an dünyada bir numarayız. Sporcularımız tarihi başarılar elde etti. Biz de bu gençlerimizin içinden yeni Tahalar, Rızalar yetiştirmek için bütün ekibimizle el ele verdik. Bunun yansımalarını inşallah 5-6 yıl sonra uluslararası müsabakalarda göreceğiz."

ASKİ Spor Kulübü, yeni Tahalar, Rızalar yetiştiriyor

ASKİ Spor Kulübü, yeni Tahalar, Rızalar yetiştiriyor

ASKİ Spor Kulübü, yeni Tahalar, Rızalar yetiştiriyor

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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