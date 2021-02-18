ASKİ Spor Kulübü'nden 11 güreşçi, Grekoromen Milli Takımı aday kadrosunda

2021 Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Milli Takım aday kadrosunda ASKİ Spor Kulübü'nden 11 sporcu yer aldı.

İstanbul'da düzenlenen 2021 Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Milli Takım Aday Kadrosu Seçme Müsabakaları sonucunda, ASKİ Spor Kulübü sporcuları toplamda 3 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak aday kadroya girdi.

Seçme müsabakalarında ASKİ Spor Kulübü'nden 55 kg'de Şerif Kılıç gümüş, 63 kg'de Mehmet Çeker gümüş, 67 kg'de Murat Fırat altın, 67 kg'de Enes Başar gümüş, 77 kg'de Osman Köse bronz, 77 kg'de Furkan Bayrak bronz, 82 kg'de İsmail Gün gümüş, 87 kg'de Doğan Göktaş altın, 87 kg'de Ali Cengiz gümüş, 97 kg'de Süleyman Demirci gümüş ve 130 kg'de Osman Yıldırım altın madalya kazanarak milli takım aday kadrosuna girme başarısı gösterdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, sporcuların gösterdikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Milli takım aday kadrosunda yer alma başarısı gösteren tüm sporcularımızı kutluyorum. Başta bize desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum. Başarılarımız artarak devam edecek. Sporcularımız azimle çalışmalarını sürdürüyor. Mindere çıkacakları her müsabakada Türk bayrağını göndere çektireceklerine inancımız tam. Her zaman diyoruz: Türk sporunun lokomotifi güreş, güreşin lokomotifi ise ASKİ Spor Kulübü'dür" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ