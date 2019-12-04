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ASKF malzeme dağıtımı toplantısı yapıldı

Alanyaspor tesislerinde, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Antalya'nın doğu bölgesinde yer alan spor kulüplerine yönelik, toplantı ve malzeme dağıtımı yapıldı.

04.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:55
ASKF malzeme dağıtımı toplantısı yapıldı

Alanyaspor tesislerinde, Amatör Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Antalya'nın doğu bölgesinde yer alan spor kulüplerine yönelik, toplantı ve malzeme dağıtımı yapıldı.


Toplantıya ASKF Başkanı , Kulüp Başkanı ve ASKF Başkan Yardımcısı , İl Tertip Komitesi Başkanı İsmail Şener, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Alanya Şube Başkanı Yaşar İncepıçak, Altyapı ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Çetin, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Altyapı Genel Koordinatör ve TÜFAD Alanya Şubesi Genel Sekreteri Kamil Ulaş ile spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.


Toplantıda konuşan ASKF Başkanı Metin Bulut, Alanyaspor'un başarısından dolayı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ekibini tebrik ederek, amatör spor kulüplerine her türlü desteklerinin devam edeceğini söyledi.


İl Tertip Komitesi Başkanı İsmail Şener ise U11, U12, U13 ve U15 liglerine katılacak takımların temsilcileriyle görüşerek lig başlama tarihi ve fikstür çekimi konusunda karar aldıklarını belirtti.


Hasan Çavuşoğlu da, tüm katılımcılara teşekkür ederek, kulüplere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Toplantının ardından Alanyaspor Futbol Okulu Sahasında kulüplere malzeme dağıtımı yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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