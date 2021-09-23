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ASKF'den Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ASKF'den Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Metin Bulut, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Metin Bulut, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

ASKF Genel Başkanı Metin Bulut ve yönetim kurulu tarafından Alanya'daki amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmek üzere organizasyon düzenledi. Düzenlenen etkinlikte, aynı zamanda ASKF Başkan Yardımcısı da olan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na, amatör spor kulüplerine vermiş olduğu desteklerinden dolayı Başkan Bulut tarafından plaket verildi. - ANTALYA

ASKF'den Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi

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