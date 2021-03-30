ASKF'de Bozan yeniden başkan
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ASKF'de Bozan yeniden başkan

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ASKF'de Bozan yeniden başkan

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlığına yeniden Dr. Ahmet Bozan seçildi.

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Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlığına yeniden Dr. Ahmet Bozan seçildi. Dr. Bozan, iş insanı Ramazan Çimen'e 105 oy fark attı. Her iki başkan da seçimin ardından birlik ve beraberlik mesajı verirken, "Kazanan Adana" diye konuştular.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda dün gerçekleşen ve 670 delegesi bulunan ASKF'de 597 delege oy kullanırken, 2 oy da geçersiz sayıldı. Açılan sandıklar sonucunda mevcut başkan Dr. Ahmet Bozan 350 üyenin oyunu alarak yeniden başkan olurken, uzun süredir başkanlık için çalışan Sanayici-İş İnsanı Ramazan Çimen ise 245 oy aldı.

Sonucun açıklanmasının ardından yeniden seçilen ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan ile diğer aday Ramazan Çimen, Divan Başkanı Kamil Sakar'ın çağırısı üzerine birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Çimen, kazananın Adana olduğunu ve başkanlığa seçilen Dr. Ahmet Bozan'ı tebrik etti. Dr. Bozan da Çimen'in ellerini havaya kaldırarak, "Ramazan ağabeyim ile dostluğum her zaman olacaktır. Bu seçimde kazanan Adana olmuştur. Genel kurulumuza yoğun ilgi gösteren delegelerimize ve güvenlik güçlerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ADANA

ASKF'de Bozan yeniden başkan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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