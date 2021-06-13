Askere çağrılan F1 pilotundan tebessüm ettiren cevap: Okuyorum ben
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Askere çağrılan F1 pilotundan tebessüm ettiren cevap: Okuyorum ben

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Formula 1'de Haas takımın çaylak pilotu Nikita Mazepin, ülkesi Rusya Savunma Bakanlığı tarafından askerliğe çağırıldı. 22 yaşındaki sürücü, askere gitmemesi halinde bir yıl hapis ceza alacak. 22 yaşındaki Rus F1 pilotu Mazepin, tıpkı İstanbul'da polisin bir eve yaptığı operasyonda balkona çıkan gencin 'Okuyorum ben ya!' sitemine benzer şekilde, "Durum açık, ben üniversite okuyorum" diyerek kendisini savundu.

Kariyerinde ilk kez Formula 1'de yarışan olan Haas takımının Rus pilotu Nikita Mazepin, ülkesi Rusya tarafından zorunlu askerlik görevine çağrıldı.

1 yıllık zorunlu askerlik yapması gereken Mazepin, askerlik görevini reddetmesi halinde ise hapis cezası tehlikesi ile karşı karşıya. 22 yaşındaki sürücünün askerliğini ertelemesi veya yedek subay olarak yapması için ise üniversiteden mezun olması gerekiyor.

Şu anda Moskova Devlet Üniversitesi'nde lisans eğitimini alan Haas pilotu Mazepin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

BEN ÜNİVERSİTE OKUYORUM"

"Son zamanlarda benimle ilgili bazı tartışmaların olduğunun farkındayım. Bana göre durum oldukça açık ve net. Ben üniversitede okuyorum ve Rusya'da askerlik hizmetini yerine getirmek için iki farklı yol var. İlk seçenek üniversiteyi bitirip ardından bir sene askere gitmek. Diğer seçenek ise ordu için yeterli forma sahipseniz ve dersleriniz de iyiyse, elitler ordusuna katılmak ki bu tamamen farklı bir sistemle işliyor. Sadece haftada bir gününüzü alıyor ve burada yedek subay olmayı öğreniyorsun. Bu, üç yıl sürüyor ama haftada sadece bir gün ve aslında sınıfta ders görmek gibi oluyor. Zaten iki yıldır yaptığım şey de bu. Elbette, bir yedek subay olarak mezun olabilmek için bir yıl daha buna devam edeceğim. Beş gün önce, son final sınavıma girdim ve üniversitedeki dördüncü yılımı tamamladım. Önümüzdeki iki yılda ise yüksek lisans yapacağım."

MAZEPİN'İN BABASI: RUSYA SPORCULARI UMURSAMIYOR

Rus pilot Nikita Mazepin'in milyarder babası Dmitry Mazepin ise konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya hükümetini eleştirdi.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin, oğlu Nikita Mazepin'in askerlik kampına çağrıldığını doğruladı ve ardından genel olarak Moskova'nın zorunlu askerlik için kabul ettiği sisteme karşı olduğunu söyledi.

Dmitry Mazepin, oğlunun spor taahhütleriyle bağdaşmayan askerlik hizmetiyle uğraşmak zorunda kaldığını ve birçok genç Rus sporcu için bu sorunun ortak olduğunu ifade etti. Ayrıca Baba Mazepin, Rus hükümetinin bu sorunu görmezden geldiğini ve ülkenin sporcularını umursamadığına inandığını söyledi.

Askere çağrılan F1 pilotundan tebessüm ettiren cevap: Okuyorum ben
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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